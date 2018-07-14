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У столиці Іраку на тлі заворушень заблокували інтернет

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КИЇВ. 14 липня. УНН. В іракській столиці Багдаді заблокований доступ до інтернету. Відповідне рішення прийнято на екстреному засіданні ради національної безпеки Іраку під головуванням прем'єр-міністра Хайдара аль-Ібаді на тлі масових заворушень, що почалися в південних регіонах країни і перекинулися на Багдад, передає УНН з посиланням на Anadolu.

Антиурядові акції протесту відбулися в районі Аш-Шуле на заході Багдада, де в основному проживають мусульмани-шиїти. Протестувальники вимагали відставки уряду.

Після того, як на місце прибули співробітники сил безпеки, деякі учасники акції почали палити автомобільні шини.

У Багдаді посилені заходи безпеки. Поліція перекрила в'їзд у "зелену зону" Багдада, де розташовані урядові будівлі.

У південних регіонах Іраку також тривають акції протесту в зв'язку з перебоями в енергопостачанні і наданні комунальних послуг.

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