У столиці Іраку на тлі заворушень заблокували інтернет
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. В іракській столиці Багдаді заблокований доступ до інтернету. Відповідне рішення прийнято на екстреному засіданні ради національної безпеки Іраку під головуванням прем'єр-міністра Хайдара аль-Ібаді на тлі масових заворушень, що почалися в південних регіонах країни і перекинулися на Багдад, передає УНН з посиланням на Anadolu.
Антиурядові акції протесту відбулися в районі Аш-Шуле на заході Багдада, де в основному проживають мусульмани-шиїти. Протестувальники вимагали відставки уряду.
Після того, як на місце прибули співробітники сил безпеки, деякі учасники акції почали палити автомобільні шини.
У Багдаді посилені заходи безпеки. Поліція перекрила в'їзд у "зелену зону" Багдада, де розташовані урядові будівлі.
У південних регіонах Іраку також тривають акції протесту в зв'язку з перебоями в енергопостачанні і наданні комунальних послуг.