У столичному ресторані зарізали людину

"Надійшла інформація, що щойно, на Подолі, в ресторані швидкого харчування Пузата Хата було знайдено чоловіка із перерізаним горлом," - йдеться в повідомленні.

Наразі інформація перевіряється.

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Також ресторан зачинено, на вході чатує поліція.