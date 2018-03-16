У столичному ресторані зарізали людину

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. У Києві в ресторані швидкого харчування сьогодні знайшли тіло чоловіка з перерізаним горлом, передає УНН з посиланням на інформаційні ресурси в соцмережі Facebook.

"Надійшла інформація, що щойно, на Подолі, в ресторані швидкого харчування Пузата Хата було знайдено чоловіка із перерізаним горлом," - йдеться в повідомленні.

Наразі інформація перевіряється.

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Також ресторан зачинено, на вході чатує поліція.

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