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У столичному метро порахували щоденну кількість оплат смартфонами та банківськими картками

Київ • УНН

 • 12373 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. У Київському метрополітені, з моменту запуску безконтактної оплати, понад 100 млн поїздок оплачено банківськими картками та гаджетами, зокрема, щодня здійснюється до 240 тисяч таких оплат. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.

У столичному метро порахували щоденну кількість оплат смартфонами та банківськими картками

“Із моменту запуску технології безконтактної оплати Mastercard на турнікетах київського метрополітену кияни та гості столиці здійснили понад 100 мільйонів оплат проїзду безконтактними банківськими картками та NFC-гаджетами”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією КП “Київський метрополітен”, на сьогодні у метро встановлено 139 жовтих турнікетів для безконтактної оплати проїзду банківськими платіжними картками й гаджетами.

“Щодня в такий спосіб на жовтих турнікетах здійснюється до 240 тисяч оплат, при цьому більше половини з них NFC-пристроями — смартфонами, смарт-годинниками тощо”, — йдеться у повідомленні.

Найбільш популярними безконтактні розрахунки є на станціях “Вокзальна”, “Лук’янівська”, “Палац спорту”, “Либідська” та “Політехнічний інститут”.

“Протягом п’яти років безконтактною технологією у метро встигли скористатись туристи з понад 90 країн світу”, — йдеться у повідомленні.

Додамо, технологію безконтактної оплати в київському метрополітені запустили у 2015 році. Тоді Київ став п’ятим містом світу, де проїзд стало можливим оплатити банківською карткою прямо на турнікеті.

Нагадаємо, у Києві з 1 квітня 2020 року зміниться вартість проїзних квитків, зокрема, не можна буде купити окремий проїзний на кожен вид транспорту, а загальний безлімітний проїзний коштуватиме 1300 грн.

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