В столичном метро посчитали ежедневное количество оплат смартфонами и банковскими карточками
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В Киевском метрополитене с момента запуска бесконтактной оплаты, более 100 млн поездок оплачено банковскими карточками и гаджетами, в частности, ежедневно осуществляется до 240 тыс. таких оплат. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"С момента запуска технологии бесконтактной оплаты Mastercard на турникетах киевского метрополитена киевляне и гости столицы совершили более 100 млн оплат проезда бесконтактными банковскими картами и NFC-гаджетами", - говорится в сообщении.
По информации КП "Киевский метрополитен", сегодня в метро установлено 139 желтых турникетов для бесконтактной оплаты проезда банковскими платежными карточками и гаджетами.
"Ежедневно таким образом на желтых турникетах осуществляется до 240 тыс. оплат, при этом более половины из них NFC-устройствами - смартфонами, смарт-часами и т.д.", - говорится в сообщении.
Наиболее популярными бесконтактные расчеты являются на станциях "Вокзальная", "Лукьяновская", "Дворец спорта", "Лыбидская" и "Политехнический институт".
"В течение пяти лет бесконтактной технологии в метро успели воспользоваться туристы из более 90 стран мира", - говорится в сообщении.
Добавим, технологию бесконтактной оплаты в киевском метрополитене запустили в 2015 году. Тогда Киев стал пятым городом мира, где проезд стало возможным оплатить банковской карточкой прямо на турникете.
Напомним, в Киеве с 1 апреля 2020 изменится стоимость проездных билетов, в частности, нельзя будет купить отдельный проездной на каждый вид транспорта, а общий безлимитный проездной будет стоить 1300 грн.