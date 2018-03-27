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У Стамбульському університеті вивчатимуть українську

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Студенти Туреччини отримали можливість отримати вищу освіту за спеціальністю “Українська мова та література”. Про це заявила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич 27 березня під час урочистого відкриття напряму у Стамбульському університеті, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби МОН.

Спеціальність відкрили на факультеті літератури, кафедрі слов’янських мов та літератур. Зараз на бюджеті за спеціальністю навчається 18 студентів.

На спеціальності вивчають прикладне українське мовознавство, фонетику, морфологію, синтаксис української мови, усне та писемно-літературне мовлення, читання та тлумачення текстів, ділове листування, переклад художніх творів і навіть синхронний переклад. Також передбачено, що студенти вивчатимуть українську історію, культуру, літературу, лінгвокультурологію.

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“Завдяки спільним зусиллям ми поглиблюємо освітні та наукові зв’язки між країнами — у вищих навчальних закладах України навчається 1тис 823 громадянина Туреччини. У турецьких університетах здобувають освіту за повним циклом 464 українці. Відтепер в обох країнах створено можливості для підготовки спеціалістів-мовознавців”, — зазначила Лілія Гриневич.

Повідомляється, що у межах візиту Лілії Гриневич до Стамбулу також передбачено її зустріч з міністром національної освіти Туреччини Ісметом Йилмазом.

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