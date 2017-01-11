У Стамбулі закрили станцію метро через повідомлення про терориста
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Станція стамбульського метро "Багджилар" закрита в зв'язку з отриманим поліцією повідомленням, що на ній знаходиться людина, схожа на терориста, розшукуваного у зв'язку з нападом на нічний клуб Reina в Стамбулі, повідомляє УНН із посиланням на РІА "Новости".
За інформацією ЗМІ, на станцію і в прилеглі до неї райони направлено велику кількість поліцейських. Рух поїздів зупинено.
Нагадаємо, напад на нічний клуб Reina в турецькому мегаполісі сталося в новорічну ніч. Озброєний автоматом терорист застрелив поліцейського, який охороняв клуб, увірвався в приміщення, де перебувало 700 осіб, і відкрив по ним вогонь. За даними МВС Туреччини, загинули 39 людей, 69 були поранені, пошуки нападника тривають.
Відповідальність за теракт взяла на себе "Ісламська держава".