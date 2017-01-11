В Стамбуле закрыли станцию метро из-за сообщения о террористе
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Станция стамбульского метро "Бешикташ" закрыта в связи с полученным полицией сообщением, что на ней находится человек, похожий на террориста, разыскиваемого в связи с нападением на ночной клуб Reina в Стамбуле, сообщает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
По информации СМИ, на станцию и в прилегающие к ней районы направлено большое количество полицейских. Движение поездов остановлено.
Напомним, нападение на ночной клуб Reina в турецком мегаполисе произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил полицейского, охранявшего клуб, ворвался в помещение, где находилось 700 человек, и открыл по ним огонь. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 были ранены, поиски нападавшего продолжаются.
Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство" .