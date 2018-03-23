У США звинуватили уряд Ірану у масштабній "кіберкрадіжці"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Департамент юстиції США звинуватив іранський уряд у фінансуванні масової хакерської схеми, націленої на викрадення наукових дослідженнь з університетів, приватних компаній та державних установ як в Сполучених Штатах, так і за їх межами. У зв’язку з цим у США затримали 9 громадян Ірану, передає УНН з посиланням на Washington Times.
У п’ятницю Департамент юстиції звинуватив дев’ять іранців у зв’язку з кібермахінаціями. Звинувачувальний вирок свідчить про те, що хакерство було здійснено від імені Корпусу вартових Ісламської революції — одного з провідних підрозділів розвідки іранського уряду.
“У багатьох з цих вторгнень, обвинувачені діяли за дорученням іранського уряду та, зокрема, імені Корпусу вартових Ісламської революції”, - заявив заступник прокурора Род Росенштейн.
Дев’ять обвинувачуваних, всі — громадяни і мешканці Ірану, були пов’язані з Іранським інститутом Мабна, заявили в Департаменті юстиції. Повідомляється, що вони змогли вкрасти більше 31 терабайтів академічних даних та інтелектуальної власності, відповідно до судових документів.
Загалом, понад 144 американських університетів, 176 університетів 21 зарубіжних країн, 47 американських та іноземних компаній приватного сектору, Міністерство праці США, Федеральна комісія з регулювання енергетики, Штати Гаваї та Індіана, Організація Об’єднаних Націй та Дитячий фонд Організації Об’єднаних Націй стали жертвами “кіберкрадіжки”.
Як повідомляв УНН, у четвер, 22 березня сайт Міноборони Росії зазнав масованої хакерської атаки з території Західної Європи, Північної Америки та України.