У США зірвано рекордний джекпот
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Житель американського штату Південна Кароліна виграв 1,6 млрд дол. у лотерею, передає УНН з посиланням на Daily Beast.
"Джекпот є найбільшим призом в історії США", - пише видання.
Щасливчик придбав лотерейний білет у вівторок, 23 жовтня. Виграшними цифрами стали: 5, 28, 62, 65, 70 з додатковим номером 5.
Переможець може вибрати кілька варіантів виплати його виграшу. Він може або одноразово забрати суму в розмірі 878 мільйонів доларів до сплати податків, або ж отримувати щорічні грошові виплати протягом наступних 30 років.
Нагадаємо, в неділю, 21 жовтня, в державній лотереї "Лото-Забава" був виграний 1 млн грн. Виграшний білет куплений в Миколаєві.
Для Миколаївської області це вже не перший великий виграш в "Лото-Забава" в цьому році: в квітні куплений в мережі Інтернет лотерейний білет збагатив жительку Миколаївської області на 3 млн грн.