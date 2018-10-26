В США сорван рекордный джекпот
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Житель американского штата Южная Каролина выиграл 1,6 млрд долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на Daily Beast.
"Джекпот является самым крупным призом в истории США", - пишет издание.
Счастливчик приобрел лотерейный билет во вторник, 23 октября. Выигрышными цифрами стали: 5, 28, 62, 65, 70 с дополнительным номером 5
Победитель может выбрать несколько вариантов выплаты его выигрыша. Он может либо единоразово забрать сумму в размере 878 миллионов долларов до уплаты налогов, либо же получать ежегодные денежные выплаты на протяжении следующих 30 лет.
Напомним, в воскресенье, 21 октября, в государственной лотерее "Лото-Забава" был выигран 1 млн грн. Выигрышный билет куплен в Николаеве.
Для Николаевской области это уже не первый крупный выигрыш в "Лото-Забава" в этом году: в апреле купленный в сети Интернет лотерейный билет обогатил жительницу Николаевской области на 3 млн грн.