У США збанкрутував другий за величиною банк за останні два місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Фінансова влада США арештувала проблемний каліфорнійський банк First Republic Bank, який буде придбано JPMorgan Chase, як оголосили в понеділок урядові регулятори у зв'язку з останнім банківським банкрутством. ПРо це УНН пише посилаючись на AFP.
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"Щоб захистити вкладників, FDIC укладає угоду про купівлю та передачу з JPMorgan Chase Bank, National Association, Колумбус, штат Огайо, щоб прийняти на себе всі депозити і практично всі активи First Republic Bank", - йдеться в повідомленні Федеральної корпорації зі страхування депозитів.
Деталі
JPMorgan візьме на себе "всі депозити, у тому числі незастраховані, і більшу частину активів", заявив Департамент фінансового захисту та інновацій Каліфорнії.
First Republic не зміг розробити дієвий план порятунку і минулого тижня повідомив, що у першому кварталі втратив понад 100 мільярдів доларів депозитів, що призвело до різкого падіння його акцій.
Федеральний уряд втрутився разом з FDIC, агентством, яке відповідає за гарантування банківських вкладів, і Міністерством фінансів США минулого тижня звернулися до шести банків, щоб оцінити їхню зацікавленість у купівлі активів First Republic, повідомило джерело AFP минулого тижня на умовах анонімності.
З активами, що становлять на кінець березня 233 млрд доларів, First Republic стане другим за величиною банком, що збанкрутував в історії США, за винятком інвестиційних банків, таких як Lehman Brothers, після банкрутства Washington Mutual у 2008 році.
Додамо
Після того як у березні почалися проблеми в американських банків Silvergate Bank, Silicon Valley та Signature Bank, також опинився на межі банкрутства другий за розміром банк Швейцарії, заснований в 1856 році - Credit Suisse Bank.