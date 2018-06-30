У США запідозрили Кім Чен Ина в спробах приховати дані про секретні ядерні об'єкти
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Американські спецслужби вважають, що Північна Корея в останні місяці збільшила виробництво ядерного палива на декількох секретних об'єктах, і лідер КНДР Кім Чен Ин може спробувати приховати дані про ці об'єкти в прагненні отримати більше поступок в ядерних переговорах з адміністрацією президента США Дональда Трампа. Про це з посиланням на джерело у владних структурах США повідомляє NBC News, передає УНН.
Інформація розвідки, схоже, суперечить почуттям, висловленим президентом Дональдом Трампом, який після свого історичного саміту з Кім Чен Ином 12 червня написав у Twitter, що "ядерної загрози з боку Північної Кореї більше не існує", пише видання.
Як зазначається, аналітики ЦРУ та інших розвідувальних органів не бачать цього, про що заявляють більше десятка американських чиновників, знайомих з ситуацією. Вони бачать, що північнокорейський режим позиціонує себе так, щоб отримати будь-яку поступку, яку може, від адміністрації Трампа, при цьому чіпляючись за ядерну зброю, яка, на його думку, має важливе значення для виживання, відзначає видання.
В останні місяці, навіть коли обидві сторони зосередилися на дипломатії, Північна Корея активізувала виробництво збагаченого урану для створення ядерної зброї, відзначили п'ять американських чиновників, посилаючись на свіжі дані розвідки.
У той час як північнокорейці припинили ракетні і ядерні випробування, "немає ніяких доказів того, що вони скорочують (ядерні - ред.) запаси або що вони зупинили виробництво... Є абсолютно однозначні докази того, що вони намагаються обдурити США", - сказав один з американських чиновників.
Зазначено, що вже довгий час є інформація, що в Північній Кореї є принаймні один серкетний об'єкт для збагачення ядерного палива, крім Йонбьона, основного ядерного об'єкта.
Раніше The Guardian повідомляв, що КНДР продовжує модернізацію ядерного реактора незважаючи на обіцянки США.