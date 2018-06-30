У США запідозрили Кім Чен Ина в спробах приховати дані про секретні ядерні об'єкти

Інформація розвідки, схоже, суперечить почуттям, висловленим президентом Дональдом Трампом, який після свого історичного саміту з Кім Чен Ином 12 червня написав у Twitter, що "ядерної загрози з боку Північної Кореї більше не існує", пише видання.

Як зазначається, аналітики ЦРУ та інших розвідувальних органів не бачать цього, про що заявляють більше десятка американських чиновників, знайомих з ситуацією. Вони бачать, що північнокорейський режим позиціонує себе так, щоб отримати будь-яку поступку, яку може, від адміністрації Трампа, при цьому чіпляючись за ядерну зброю, яка, на його думку, має важливе значення для виживання, відзначає видання.

В останні місяці, навіть коли обидві сторони зосередилися на дипломатії, Північна Корея активізувала виробництво збагаченого урану для створення ядерної зброї, відзначили п'ять американських чиновників, посилаючись на свіжі дані розвідки.

У той час як північнокорейці припинили ракетні і ядерні випробування, "немає ніяких доказів того, що вони скорочують (ядерні - ред.) запаси або що вони зупинили виробництво... Є абсолютно однозначні докази того, що вони намагаються обдурити США", - сказав один з американських чиновників.

Зазначено, що вже довгий час є інформація, що в Північній Кореї є принаймні один серкетний об'єкт для збагачення ядерного палива, крім Йонбьона, основного ядерного об'єкта.

Раніше The Guardian повідомляв, що КНДР продовжує модернізацію ядерного реактора незважаючи на обіцянки США.