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В США заподозрили Ким Чен Ына в попытках скрыть данные о секретных ядерных объектах

В США заподозрили Ким Чен Ына в попытках скрыть данные о секретных ядерных объектах

Киев  •  УНН

 • 7887 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. Американские спецслужбы считают, что Северная Корея в последние месяцы увеличила производство ядерного топлива на нескольких секретных объектах, и лидер КНДР Ким Чен Ын может попытаться утаить данные об этих объектах в стремлении получить больше уступок в ядерных переговорах с администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источник во властных структурах США сообщает NBC News, передает УНН.

Информация разведки, похоже, противоречит чувствам, выраженным президентом Дональдом Трампом, который после своего исторического саммита 12 июня с Ким Чен Ыном написал в Twitter, что "ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше не существует", пишет издание.

Как отмечается, аналитики ЦРУ и других разведывательных органов не видят этого, о чем заявляют более десятка американских чиновников, знакомых с ситуацией. Они видят, что северокорейский режим позиционирует себя так, чтобы получить любую уступку, которую может, от администрации Трампа, при этом цепляясь за ядерное оружие, которое, по его мнению, имеет важное значение для выживания, отмечает издание.

В последние месяцы, даже когда обе стороны сосредоточились на дипломатии, Северная Корея активизировала производство обогащенного урана для создания ядерного оружия, отметили пять американских чиновников, ссылаясь на свежие данные разведки.

В то время как северокорейцы прекратили ракетные и ядерные испытания, "нет никаких доказательств того, что они сокращают (ядерные - ред.) запасы или что они остановили производство... Есть абсолютно однозначные доказательства того, что они пытаются обмануть США", - сказал один из американских чиновников.

Указано, что уже долгое время есть информация, что в Северной Корее есть по крайней мере один серкетный объект для обогащения ядерного топлива, кроме Йонбена, основного ядерного объекта.

Ранее The Guardian сообщал, что КНДР продолжает модернизацию ядерного реактора несмотря на обещания США.

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