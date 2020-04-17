У США загальна кількість хворих на COVID-19 зросла до вже понад 670 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. В США на COVID-19 захворіло понад 670 тисяч осіб. З них понад 33 тисячі померли. Про це повідомляє УНН із посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).
Згідно з даними ресурсу, у США зафіксовано 671 тис. 349 осіб. З них 33 тис. 286 осіб померло, найбільше у Нью-Йорку - понад 11 тис.
Також вказано, що у США вже провели 3,4 мільйона тестів на коронавірус. Випадки хвороби зафіксовані в усіх штатах та територіях США. Одужали від COVID-19 вже 56 тис. 236 людей.
Нагадаємо, від коронавірусної інфекції у світі одужало понад 540 тис. осіб.