В США общее количество больных на COVID-19 выросло до уже более 670 тыс. человек

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 46801 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 55553 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 69767 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 69608 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 98729 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 79187 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101788 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105570 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130704 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130251 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В США общее количество больных на COVID-19 выросло до уже более 670 тыс. человек

В США общее количество больных на COVID-19 выросло до уже более 670 тыс. человек

Киев  •  УНН

 • 13124 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. В США на COVID-19 заболело уже более 670 тысяч человек. Из них более 33 тысяч умерли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Согласно данным ресурса, в США зафиксировано 671 тыс. 349 человек. Из них 33 тыс. 286 человек умерло, больше всего в Нью-Йорке - более 11 тыс.

Также указано, что в США уже провели 3,4 миллиона тестов на коронавирус. Случаи болезни зафиксированы во всех штатах и территориях США. Выздоровели от COVID-19 уже 56 тыс. 236 человек.

Напомним, от коронавирусной инфекции в мире выздоровели более 540 тыс. человек.

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