В США общее количество больных на COVID-19 выросло до уже более 670 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В США на COVID-19 заболело уже более 670 тысяч человек. Из них более 33 тысяч умерли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Согласно данным ресурса, в США зафиксировано 671 тыс. 349 человек. Из них 33 тыс. 286 человек умерло, больше всего в Нью-Йорке - более 11 тыс.
Также указано, что в США уже провели 3,4 миллиона тестов на коронавирус. Случаи болезни зафиксированы во всех штатах и территориях США. Выздоровели от COVID-19 уже 56 тыс. 236 человек.
Напомним, от коронавирусной инфекции в мире выздоровели более 540 тыс. человек.