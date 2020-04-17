В США общее количество больных на COVID-19 выросло до уже более 670 тыс. человек

КИЕВ. 17 апреля. УНН. В США на COVID-19 заболело уже более 670 тысяч человек. Из них более 33 тысяч умерли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).