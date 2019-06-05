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У США заарештували поліцейського через бездіяльність під час бійні в школі Флориди

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КИЇВ. 5 червня. УНН. Поліцейський охоронець школи міста Паркленд (штат Флорида), в якій в 2018 році один з колишніх учнів вбив 17 осіб, арештований у вівторок за звинуваченням у злочинній недбалості і дачі неправдивих свідчень. Про це повідомляє УНН з посиланням на матеріал видання The New York Times.

“Розслідування, що тривало 15 місяців, показало, що 56-річний колишній заступник шерифа округу Броуард Скот Петерсон не вжив зовсім нічого, щоб пом’якшити наслідки масової стрілянини, що призвела до загибелі 17 дітей, вчителів та працівників школи, а також до поранення ще 17 осіб”, - підкреслив начальник департаменту правоохоронних органів штату Рік Сверінгер. “Не може бути ніякого виправдання повної бездіяльності, у нас немає ніяких сумнівів в тому, що це бездіяльність коштувала людям життя”, — додав він.

Петерсона, який забезпечував безпеку в школі, пред’явлені звинувачення по 11 пунктам, у тому числі в злочинній халатності і в дачі неправдивих свідчень. Як було встановлено слідством, поліцейський відмовився визначати джерело пострілів, пішов подалі від місця злочину в самий розпал трагедії і рекомендував бійцям поліцейського спецназу, які прибули за тривогою, триматися на відстані більше 150 м від будівлі навчального закладу.

Губернатор Флориди Рон ДеСантіс в січні зняв з посади шерифа округу Броуард Скотта Ісраеля, поклавши на нього і його підлеглих відповідальність за недостатньо серйозне ставлення до скарг і повідомлень про те, що Ніколас Круз, який згодом відкрив вогонь, може становити небезпеку. За підсумками перевірки в діяльності управління були виявлені порушення, однак протягом майже року після стрілянини Ісраель продовжував виконувати обов’язки шерифа.

Трагедія в одній зі шкіл Паркленд сталася 14 лютого 2018 року. Круз, раніше виключений з цього навчального закладу за порушення дисципліни, був озброєний напівавтоматичною гвинтівкою AR-15, яка використовується поліцією США і продається в мисливських магазинах. 20-річному Крузу пред’явлені звинувачення у вбивстві за 17 пунктами, він утримується під вартою в очікуванні суду. Йому загрожує смертна кара.

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