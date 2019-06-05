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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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6 марта, 19:19 • 136615 просмотра

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В США арестовали полицейского за бездействия во время бойни в школе Флориды

В США арестовали полицейского за бездействия во время бойни в школе Флориды

Киев  •  УНН

 • 14586 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Полицейский охранник школы города Паркленд (штат Флорида), в которой в 2018 году один из бывших учеников убил 17 человек, арестован во вторник по обвинению в преступной халатности и даче ложных показаний. Об этом сообщает УНН со ссылкой на материал издания The New York Times.

“Расследование, длившееся 15 месяцев, показало, что 56-летний бывший заместитель шерифа округа Броуард Скот Петерсон не предпринял совершенно ничего, чтобы смягчить последствия массовой стрельбы, приведшей к гибели 17 детей, учителей и сотрудников школы, а также к ранению еще 17 человек”, — подчеркнул начальник департамента правоохранительных органов штата Рик Сверингер. “Не может быть никакого оправдания полному бездействию, у нас нет никаких сомнений в том, что это бездействие стоило людям жизни”, — добавил он.

Петерсону, который обеспечивал безопасность в школе, предъявлены обвинения по 11 пунктам, в том числе в преступной халатности и в даче ложных показаний. Как было установлено следствием, полицейский отказался определять источник выстрелов, ушел подальше от места преступления в самый разгар трагедии и рекомендовал бойцам полицейского спецназа, прибывшим по тревоге, держаться на расстоянии более 150 м от здания учебного заведения.

Губернатор Флориды Рон Десантис в январе снял с должности шерифа округа Броуард Скотта Исраэля, возложив на него и его подчиненных ответственность за недостаточно серьезное отношение к жалобам и сообщениям о том, что Николас Круз, впоследствии открывший огонь, может представлять опасность. По итогам проверки в деятельности управления были обнаружены нарушения, однако в течение почти года после стрельбы Исраэль продолжал исполнять обязанности шерифа.

Трагедия в одной из школ Паркленда произошла 14 февраля 2018 года. Круз, ранее исключенный из этого учебного заведения за нарушения дисциплины, был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется полицией США и продается в охотничьих магазинах. 20-летнему Крузу предъявлены обвинения в убийстве по 17 пунктам, он содержится под стражей в ожидании суда. Ему грозит смертная казнь.

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