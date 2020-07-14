У США вперше за 17 років здійснили смертну кару на федеральному рівні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. У американському штаті Індіана вперше за майже 20 років здійснили смертну кару на федеральному рівні — стратили 47-річного Деніела Льюїса Лі, засудженого за вбивство сім’ї в Арканзасі в 1990-х роках. Про це повідомляє УНН із посиланням на AP.
"Федеральний уряд у вівторок здійснив свою першу смертну кару майже за два десятиліття, вбивши смертельною ін'єкцією чоловіка, засудженого за вбивство сім’ї в Арканзасі в 1990-х роках, щоб побудувати на Тихоокеанському північному заході країни націю, що складається тільки з білих”, - йдеться в повідомленні.
Страта Деніела Льюїса Лі, як пише агентство, відбулася, незважаючи на протести родичів жертв, а також після декількох днів юридичних суперечок і затримок.
"47-річний Лі з Юкона, штат Оклахома, визнав свою невинуватість перед тим, як його стратили у федеральній в'язниці в Терре Хауті, штат Індіана", - йдеться у повідомленні.
Останніми його словами були: "Ви вбиваєте невинувату людину", пише агентство.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ПАРЄ закликала Білорусь та США відмовитись від смертної кари
Зазначається, що рішення про першу з 2003 року страту Управління виправних установ призвело до судових позовів родичів жертв, які мали сумніви та намагалися зупинити смертну кару через пандемію коронавірусу. До кінця тижня заплановано ще дві смертні кари.
Страти на федеральному рівні були рідкісними, і уряд засудив лише трьох обвинувачених з моменту відновлення федеральної смертної кари в 1988 році - востаннє у 2003 році.