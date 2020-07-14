В США впервые за 17 лет провели смертную казнь на федеральном уровне
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. В американском штате Индиана впервые за почти 20 лет совершили смертную казнь на федеральном уровне - казнили 47-летнего Дэниэла Льюиса Ли, осужденного за убийство семьи в Арканзасе в 1990-х годах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.
"Федеральное правительство во вторник совершило свою первую смертную казнь почти за два десятилетия, убив смертельной инъекцией мужчину, осужденного за убийство семьи в Арканзасе в 1990-х годах, чтобы построить на Тихоокеанском северо-западе страны нацию, состоящую только из белых", - говорится в сообщении.
Казнь Дэниэла Льюиса Ли, как пишет агентство, состоялась, несмотря на протесты родственников жертв, а также после нескольких дней юридических споров и задержек.
"47-летний Ли с Юкона, штат Оклахома, признал свою невиновность перед тем, как его казнили в федеральной тюрьме в Терре Хаут, штат Индиана", - говорится в сообщении.
Последними его словами были: "Вы убиваете невиновного человека", пишет агентство.
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Отмечается, что решение о первой с 2003 года смертной казни Управления исправительных учреждений привело к судебным искам родственников жертв, которые сомневались и пытались остановить смертную казнь из-за пандемии коронавируса. К концу недели запланированы еще две смертные казни.
Казни на федеральном уровне были редкими, и правительство осудило только трех обвиняемых с момента восстановления федеральной смертной казни в 1988 году - в последний раз в 2003 году.