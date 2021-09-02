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У США відреагували на рішення Росії не продовжувати мандат місії ОБСЄ на кордоні з Україною

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Рішення Росії не продовжувати мандат спостережної місії ОБСЄ в пунктах пропуску "Донецьк" та "Гуково" на українсько-російському кордоні вказує, що "позитивні відносини з сусідами не є пріоритетом для Росії". Про це заявила тимчасово повірена США при ОБСЄ Кортні Остріан, повідомляє Голос Америки, інформує УНН.

Деталі

Остріан нагадала, що Мінські протоколи від 2014 року передбачають гарантії постійного моніторингу українсько-російського кордону і перевірок ОБСЄ.

Доповнення

Рішення російського президена Путіна не продовжувати мандат місії в цих пунктах пропуску після 30 вересня озвучила російська делегація в ОБСЄ 2 вересня.

Українське МЗС виступило з рішучим осудом рішення Росії і зауважило, що ця ініціатива прозвучала перед масштабними російськими військовими навчаннями "Захід 2021".

"Розглядаємо таке рішення РФ як свідчення її планів продовжувати і збільшувати постачання зброї, військового обладнання, боєприпасів, регулярних військ і найманців на тимчасово окуповану територію України в Донецькій та Луганській областях, що може спричинити подальшу ескалацію в зоні російсько-українського збройного конфлікту", - заявили в МЗС.

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