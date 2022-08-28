У США в аварії загинула співробітниця американського посольства в Україні, — ABC News
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. У США в аварії загинула співробітниця американського посольства в Україні Сара Джоан Лангенкамп. Про це повідомляє News, передає УНН.
Деталі
За даними поліції, американську дипломатку збила вантажівка, коли вона рухалася велосипедом. Водій вантажівки Volvo і Лангенкамп у момент зіткнення рухались в одному напрямку. Жінка загинула на місці.
Сара Джоан Лангенкамп була керівником відділу з міжнародних питань наркотиків та правоохоронної діяльності у посольстві США в Україні. За даними ЗМІ, чоловік дипломатки Даніель працював у посольстві в Києві речником.
Нагадаємо
У тимчасово окупованій Михайлівці знайшли мертвим колаборанта.