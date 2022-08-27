У тимчасово окупованій Михайлівці знайшли мертвим колаборанта, — Запорізька ОВА

Цитата

«Підтверджуємо інформацію про те, що в Михайлівці знайдений повішеним Андрій Рижков, який називав себе керівником поліції в окупованій Михайлівці», - повідомили в ОВА.

Відомо, що Рижков колись був українським прикордонником. Він сам звернувся до загарбників і запропонував себе в якості «начальника поліції».

Нагадаємо

В окупованому Бердянську помер від поранень "заступник начальника ДАІ" Колесников.