У тимчасово окупованій Михайлівці знайшли мертвим колаборанта, — Запорізька ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. У тимчасово окупованій Михайлівці знайшли мертвим колаборанта, який називав себе «керівником поліції». Про це повідомила Запорізька ОВА, пише УНН.
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«Підтверджуємо інформацію про те, що в Михайлівці знайдений повішеним Андрій Рижков, який називав себе керівником поліції в окупованій Михайлівці», - повідомили в ОВА.
Відомо, що Рижков колись був українським прикордонником. Він сам звернувся до загарбників і запропонував себе в якості «начальника поліції».
Нагадаємо
В окупованому Бердянську помер від поранень "заступник начальника ДАІ" Колесников.