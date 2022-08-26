В окупованому Бердянську помер від поранень "заступник начальника ДАІ" Колесников
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Колаборант Олександр Колесников - "заступник начальника ДАІ" помер від поранень, які були отримані внаслідок вибуху в тимчасово окупованому Бердянську в Запорізькій області. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
Цитата
«Заступник начальника ДАІ Бердянська помер від поранень, отриманих внаслідок вибуху», - йдеться у повідомлення.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Бердянську в Запорізькій області стався вибух поряд із оздоровчим центром, осколкові поранення отримав колаборант Олександр Колесников – "заступник начальника ДАІ".