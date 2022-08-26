В оккупированном Бердянске скончался от ранений "заместитель начальника ГАИ" Колесников
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Коллаборант Александр Колесников - "заместитель начальника ГАИ" скончался от ранений, полученных в результате взрыва во временно оккупированном Бердянске в Запорожской области. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
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«Заместитель начальника ГАИ Бердянска скончался от ранений, полученных в результате взрыва», - говориться в сообщение.
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Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Бердянске в Запорожской области произошел взрыв рядом с оздоровительном центром, осколочные ранения получил коллаборант Александр Колесников - "заместитель начальника ГАИ".