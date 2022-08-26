В оккупированном Бердянске из-за взрыва "заместитель начальника ГАИ" Колесников получил осколочные ранения

Цитата

"Сегодня в Бердянске, у оздоровительного центра "Криворожский горняк", где проживают беженцы из города Мариуполя, произошел взрыв. По предварительным данным, пострадал один человек – заместитель начальника ГАИ города Бердянска Александр Колесников (коллаборант – ред.) Он доставлен в городскую клиническую больницу с осколочными ранения, врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь", - говориться в сообщение.

Дополнение

В Мелитополе Запорожской области было совершено покушение на одного из руководителей избирательного штаба "единой россии", руководителя пропагандистского отдела по работе со СМИ олега шестока.