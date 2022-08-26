В оккупированном Бердянске из-за взрыва "заместитель начальника ГАИ" Колесников получил осколочные ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Во временно оккупированном Бердянске в Запорожской области произошел взрыв рядом с оздоровительном центром, осколочные ранения получил коллаборант Александр Колесников - "заместитель начальника ГАИ". Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
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"Сегодня в Бердянске, у оздоровительного центра "Криворожский горняк", где проживают беженцы из города Мариуполя, произошел взрыв. По предварительным данным, пострадал один человек – заместитель начальника ГАИ города Бердянска Александр Колесников (коллаборант – ред.) Он доставлен в городскую клиническую больницу с осколочными ранения, врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь", - говориться в сообщение.
Дополнение
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