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В оккупированном Бердянске из-за взрыва "заместитель начальника ГАИ" Колесников получил осколочные ранения

Киев • УНН

 • 209754 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Во временно оккупированном Бердянске в Запорожской области произошел взрыв рядом с оздоровительном центром, осколочные ранения получил коллаборант Александр Колесников - "заместитель начальника ГАИ". Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

В оккупированном Бердянске из-за взрыва "заместитель начальника ГАИ" Колесников получил осколочные ранения

Цитата

"Сегодня в Бердянске, у оздоровительного центра "Криворожский горняк", где проживают беженцы из города Мариуполя, произошел взрыв. По предварительным данным, пострадал один человек – заместитель начальника ГАИ города Бердянска Александр Колесников (коллаборант – ред.) Он доставлен в городскую клиническую больницу с осколочными ранения, врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь", - говориться в сообщение.

Дополнение

В Мелитополе Запорожской области было совершено покушение на одного из руководителей избирательного штаба "единой россии", руководителя пропагандистского отдела по работе со СМИ олега шестока.

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