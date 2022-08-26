В окупованому Бердянську через вибух "заступник начальника ДАІ" Колесников отримав осколкові поранення

Цитата

"Сьогодні в Бердянську, біля оздоровчого центру "Криворізький гірник", де проживають біженці з міста Маріуполя, стався вибух. За попередніми даними, постраждала одна людина – заступник начальника ДАІ міста Бердянська Олександр Колесніков (колаборант – ред. ) Він доставлений до міської клінічної лікарні з осколковими пораненнями, лікарі надають йому необхідну медичну допомогу”, - йдеться у повідомлення.

Доповнення

У Мелітополі Запорізької області було скоєно замах на одного з керівників виборчого штабу "єдиної Росії", керівника пропагандистського відділу по роботі зі ЗМІ олега шестока.