Во временно оккупированной Михайловке нашли мертвым коллаборанта, — Запорожская ОВА

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«Подтверждаем информацию о том, что в Михайловке найден повешенным Андрей Рыжков, называвший себя руководителем полиции в оккупированной Михайловке», - сообщили в ОВА.

Известно, что Рыжков когда-то был украинским пограничником. Он сам обратился к захватчикам и предложил себя в качестве «начальника полиции».

Напомним

В оккупированном Бердянске умер от ранений "заместитель начальника ГАИ" Колесников.