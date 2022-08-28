В США в аварии погибла сотрудница американского посольства в Украине, — ABC News
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. В США в аварии погибла сотрудница американского посольства в Украине Сара Джоан Лангенкомп. Об этом сообщает News, передает УНН.
Детали
По данным полиции, американскую дипломатку сбил грузовик, когда он двигался на велосипеде. Водитель грузовика Volvo и Лангенкамп в момент столкновения двигались в одном направлении. Женщина погибла на месте.
Сара Джоан Лангенкомп являлась руководителем отдела по международным вопросам наркотиков и правоохранительной деятельности в посольстве США в Украине. По данным СМИ, мужчина дипломатки Даниэль работал в посольстве в Киеве спикером.
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