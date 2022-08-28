В США в аварии погибла сотрудница американского посольства в Украине, — ABC News

Детали

По данным полиции, американскую дипломатку сбил грузовик, когда он двигался на велосипеде. Водитель грузовика Volvo и Лангенкамп в момент столкновения двигались в одном направлении. Женщина погибла на месте.

Сара Джоан Лангенкомп являлась руководителем отдела по международным вопросам наркотиков и правоохранительной деятельности в посольстве США в Украине. По данным СМИ, мужчина дипломатки Даниэль работал в посольстве в Киеве спикером.

Напомним

Во временно оккупированной Михайловке нашли мертвым коллаборантом.