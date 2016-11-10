У США розповіли, хто може зайняти посаду держсекретаря США
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп повідомив, хто може замінити Джона Керрі на посаді держсекретаря США. Про це передає УНН з посиланням на Politico.
На цю посаду розглядається кандидатура колишнього спікера Республіканської партії Ньюта Гінріча, колишнього посла США в ООН Джона Болтона і представника сенатського Комітету із закордонних справ Боба Кокера.
Відомо, що Н.Гінріч також розглядається на посаду генерального прокурора.