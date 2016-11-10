В США рассказали, кто может занять пост госсекретаря США
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп сообщил, кто может заменить Джона Керри на посту госсекретаря США. Об этом передает УНН со ссылкой на Politico.
На эту должность рассматривается кандидатура бывшего спикера Республиканской партии Ньюта Гинрича, бывшего посла США в ООН Джона Болтона и представителя сенатского Комитета по иностранным делам Боба Кокера.
Известно, что Н.Гинрич также рассматривается на должность генерального прокурора.