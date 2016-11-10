В США рассказали, кто может занять пост госсекретаря США

На эту должность рассматривается кандидатура бывшего спикера Республиканской партии Ньюта Гинрича, бывшего посла США в ООН Джона Болтона и представителя сенатского Комитета по иностранным делам Боба Кокера.

Известно, что Н.Гинрич также рассматривается на должность генерального прокурора.