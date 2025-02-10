У США презентують закон про ленд-ліз для відправки “переможної зброї” Україні

Конгресмен-республіканець Джон Вілсон заявив, що презентує Акт про надання президенту США Дональду Трампу гнучких повноважень для відправки переможної зброї Україні, щоб змусити росію сісти за стіл переговорів за допомогою американської сили. Про це Вілсон написав у соцмережі Х, передає УНН.

Сьогодні я презентую Акт про надання президенту Трампу гнучких повноважень (Закон про ленд-ліз) для відправки переможної зброї нашим партнерам, включаючи Україну, щоб стримати воєнного злочинця путіна, як це мав би зробити Байден вже давно. Примусьте росію сісти за стіл переговорів за допомогою американської сили - написав Вілсон.

Доповнення

В травні 2022 року президент США Джо Байден підписав федеральний закон про "ленд-ліз" для України.

У грудні 2024 року у затвердженому Палатою представників США законі про асигнування на потреби національної оборони на 2025 рік (NDAA) не міститься положення щодо продовження терміну дії закону про лендліз для захисту демократії в Україні.