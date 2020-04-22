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У США перший штат подав до суду на Китай за пандемію коронавірусу

У США перший штат подав до суду на Китай за пандемію коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Міссурі став першим американським штатом, що подав до суду на китайську владу за виникнення пандемії коронавірусу. Про це заявив генеральний прокурор штату Ерік Шмітт, повідомляє УНН з посиланням на DW.

Пекін, на його думку, брехав світу про захворювання COVID-19 і зробив занадто мало для того, щоб зупинити епідемію на ранньому етапі.

"У Міссурі наслідки вірусу дуже реальні - тисячу заражені, багато хто загинув", - заявив Шмітт, додавши, що багато компаній малого бізнесу змушені були закритися, і тепер їх співробітникам дуже складно елементарно нагодувати свої сім'ї.

Позов, спрямований до суду штату Міссурі, адресований китайським властям, комуністичної партії Китаю, низці міністерств, керівництву провінції Хубей і міста Ухань.

За словами прокурора, китайська влада "вводила громадськість в оману", "приховувала важливу інформацію", "заперечувала факти зараження від людини до людини" і навіть "ховала захисне спорядження". Цій епідемії, заявив Шмітт, цілком "можна було запобігти".

Нагадаємо, кілька країн закликають Китай прояснити обставини спалаху коронавірусу.

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