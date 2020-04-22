У США перший штат подав до суду на Китай за пандемію коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Міссурі став першим американським штатом, що подав до суду на китайську владу за виникнення пандемії коронавірусу. Про це заявив генеральний прокурор штату Ерік Шмітт, повідомляє УНН з посиланням на DW.
Пекін, на його думку, брехав світу про захворювання COVID-19 і зробив занадто мало для того, щоб зупинити епідемію на ранньому етапі.
"У Міссурі наслідки вірусу дуже реальні - тисячу заражені, багато хто загинув", - заявив Шмітт, додавши, що багато компаній малого бізнесу змушені були закритися, і тепер їх співробітникам дуже складно елементарно нагодувати свої сім'ї.
Позов, спрямований до суду штату Міссурі, адресований китайським властям, комуністичної партії Китаю, низці міністерств, керівництву провінції Хубей і міста Ухань.
За словами прокурора, китайська влада "вводила громадськість в оману", "приховувала важливу інформацію", "заперечувала факти зараження від людини до людини" і навіть "ховала захисне спорядження". Цій епідемії, заявив Шмітт, цілком "можна було запобігти".
Нагадаємо, кілька країн закликають Китай прояснити обставини спалаху коронавірусу.