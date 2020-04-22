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В США первый штат подал в суд на Китай за пандемию коронавируса

В США первый штат подал в суд на Китай за пандемию коронавируса

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 апреля. УНН. Миссури стал первым американским штатом, подавшим в суд на китайские власти за возникновение пандемии коронавируса. Об этом заявил генеральный прокурор штата Эрик Шмитт, сообщает УНН со ссылкой на DW.

Пекин, по его мнению, лгал миру о заболевании COVID-19 и сделал слишком мало для того, чтобы остановить эпидемию на раннем этапе.

"В Миссури последствия вируса очень реальны - тысячи заражены, многие погибли", - заявил Шмитт, добавив, что многие компании малого бизнеса вынуждены были закрыться, и теперь их сотрудникам очень сложно элементарно накормить свои семьи.

Иск, направленный в суд штата Миссури, адресован китайским властям, коммунистической партии Китая, ряду министерств, руководству провинции Хубэй и города Ухань.

По словам прокурора, китайские власти "вводили общественность в заблуждение", "скрывали важную информацию", "отрицали факты заражения от человека к человеку" и даже "прятали защитное сняряжение". Эту эпидемию, заявил Шмитт, вполне "можно было предотвратить".

Напомним, несколько стран призывают Китай прояснить обстоятельства вспышки коронавируса.

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