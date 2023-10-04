У США Палата представників призначила тимчасового спікера
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Палата представників США обрала тимчасового спікера. Ним став Патрік МакГенрі, пише ВВС, передає УНН.
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"Посада спікера Палати представників Сполучених Штатів Америки оголошується вакантною", - зазначив республіканець Стів Вомак.
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Видання зазначає, що Патрік МакГенрі з Північної Кароліни, який підтримував Маккарті, зараз, по суті, є тимчасовим спікером. Він оголосив перерву в роботі Палати представників.
Незрозуміло, чи матиме тимчасовий спікер повну владу, чи лише адміністративні повноваження і можливість контролювати проведення нових виборів.
Регламент не визначає, як довго він може виконувати обов'язки тимчасового спікера або коли відбудуться нові вибори.
Також ВВС пше, що, ймовірно, до обрання нового спікера в парламенті пануватиме хаос.
Нагадаємо
Палата представників США проголосувала у вівторок за усунення спікера Кевіна Маккарті з посади, оскільки внутрішня боротьба між його колегами-республіканцями занурила Конгрес у хаос лише через кілька днів після того, як він ледве запобіг закриттю уряда.