В США Палата представителей назначила временного спикера
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Палата представителей США избрала временного спикера. Им стал Патрик МакГенри, пишет ВВС, передает УНН.
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"Должность спикера Палаты представителей Соединенных Штатов Америки объявляется вакантной", - отметил республиканец Стив Вомак.
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Издание отмечает, что Патрик МакГенри из Северной Каролины, который поддерживал Маккарти, сейчас, по сути, является временным спикером. Он объявил перерыв в работе Палаты представителей.
Непонятно, будет ли временный спикер иметь полную власть или только административные полномочия и возможность контролировать проведение новых выборов.
Регламент не определяет, как долго он может исполнять обязанности временного спикера или когда состоятся новые выборы.
Также ВВС пше, что, вероятно, до избрания нового спикера в парламенте будет царить хаос.
Напомним
Палата представителей США проголосовала во вторник за отстранение спикера Кевина Маккарти от должности, поскольку внутренняя борьба между его коллегами-республиканцами погрузила Конгресс в хаос всего через несколько дней после того, как он едва предотвратил закрытие правительства.