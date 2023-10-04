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В США Палата представителей назначила временного спикера

В США Палата представителей назначила временного спикера

Киев • УНН

 • 715327 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Палата представителей США избрала временного спикера. Им стал Патрик МакГенри, пишет ВВС, передает УНН.

Цитата 

"Должность спикера Палаты представителей Соединенных Штатов Америки объявляется вакантной", - отметил республиканец Стив Вомак.

Детали

Издание отмечает, что Патрик МакГенри из Северной Каролины, который поддерживал Маккарти, сейчас, по сути, является временным спикером. Он объявил перерыв в работе Палаты представителей.

Непонятно, будет ли временный спикер иметь полную власть или только административные полномочия и возможность контролировать проведение новых выборов.

Регламент не определяет, как долго он может исполнять обязанности временного спикера или когда состоятся новые выборы.

Также ВВС пше, что, вероятно, до избрания нового спикера в парламенте будет царить хаос.

Напомним

Палата представителей США проголосовала во вторник за отстранение спикера Кевина Маккарти от должности, поскольку внутренняя борьба между его коллегами-республиканцами погрузила Конгресс в хаос всего через несколько дней после того, как он едва предотвратил закрытие правительства.

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