У США назвали "нормандську" зустріч шансом для РФ повернути Донбас Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Зустріч у "нормандському форматі" стане чудовою нагодою для Росії вивести війська з Донбасу та повернути Україні контроль над її територіями. Про це заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор журналістам на полях форуму "Точка неповернення", передає кореспондент УНН.
"США підтримують Україну у переговорах в "нормандському форматі", які мають розпочатись у понеділок. Російська Федерація, очевидно, має провину - РФ і її дії призвели до початку того конфлікту, тієї війни, яка триває вже 5 рік", - заявив Тейлор.
З його слів, Росія "має вжити кроків для того, щоб розв’язати цю ситуацію зі свого боку".
"І це перше за 3 роки, що лідери "нормандської четвірки" проводитимуть зустріч, і це є можливістю для Росії зі свого боку прийняти рішення і вжити кроки до того, щоб вивести свої війська, вивести своїх бійців з території, які нині перебувають поза контролем української влади, та повернути окуповану частину Донбасу під контроль України. Ми підтримуємо Президента Зеленського у цих переговорах в понеділок", - додав американський дипломат.
Раніше у ЄС назвали очікування від "нормандської" зустрічі.
Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський візьме участь у “нормандській" зустрічі у Парижі 9 грудня. Свою участь також погодили канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон. Пізніше і Кремль підтвердив свою участь в саміті.