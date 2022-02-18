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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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The New York Times

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Шахед-136

У США на робітника під час ремонту зі стелі впали сотні гнилих зубів

У США на робітника під час ремонту зі стелі впали сотні гнилих зубів

Київ • УНН

 • 63318 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. В місті Конкорд (США) чоловік помітив під час ремонту магазину сотні гнилих зубів. Вони впали на нього зі стелі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Mirror.

Деталі

Американець розповів, що під час ремонтних робіт зі стелі почали падати людські зуби. Виявилося, що раніше на другому поверсі цієї будівлі була стоматологічна клініка.

Як припускають, працівники стоматології викидали зуби пацієнтів у щілину на підлозі.

Нагадаємо 

Під час розкопок на кладовищі Абусір, неподалік Мемфіса (Єгипет) археологи виявили горщики з “матеріалами для бальзамування”.

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