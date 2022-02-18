У США на робітника під час ремонту зі стелі впали сотні гнилих зубів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. В місті Конкорд (США) чоловік помітив під час ремонту магазину сотні гнилих зубів. Вони впали на нього зі стелі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Mirror.
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Американець розповів, що під час ремонтних робіт зі стелі почали падати людські зуби. Виявилося, що раніше на другому поверсі цієї будівлі була стоматологічна клініка.
Як припускають, працівники стоматології викидали зуби пацієнтів у щілину на підлозі.
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