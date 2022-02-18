В США на рабочего во время ремонта с потолка упали сотни гнилых зубов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. В городе Конкорд (США) мужчина заметил во время ремонта магазина сотни гнилых зубов. Они упали на него с потолка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Mirror.
Детали
Американец рассказал, что во время ремонтных работ с потолка начали падать человеческие зубы. Оказалось, что раньше на втором этаже этого здания была стоматологическая клиника.
Как предполагают, работники стоматологии выбрасывали зубы пациентов в щель на полу.
Напомним
Во время раскопок на кладбище Абусир, неподалеку от Мемфиса (Египет) археологи обнаружили горшки с “материалами для бальзамирования”.