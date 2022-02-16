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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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The New York Times

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Шахед-136

В Єгипті археологи виявили знахідку із засобами для бальзамування

В Єгипті археологи виявили знахідку із засобами для бальзамування

Київ • УНН

 • 41673 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Під час розкопок на кладовищі Абусір, неподалік Мемфіса (Єгипет) археологи виявили горщики з “матеріалами для бальзамування”. Про це повідомляє УНН з посиланням на Ministry of Tourism and Antiquities.

Деталі

Археологами було виявлено 370 керамічних глечиків, в яких знайшли матеріали для бальзамування. Серед них смола, яка була одним з “інгредієнтів”, які зберігали вилучені внутрішні органи покійника від гниття.

Чотири пустих глечиків, на яких вигравіювано ім’я власника — це була людина, на ім’я Вахе Іп Ра-МарІ Ніт (“Вахібре”), який був “сином пані Артуро”.

Зазначається, що глечики знайшли у колодязі 5,3 на 5,3 метра на глибині 14 метрів.

Додамо

Приладдя для муміфікації було важливою частиною поховальних ритуалів, адже забезпечувало зберігання тіла покійника. Відомо, що це робилося для того, аби людину прийняли у потойбічному житті після її смерті. Єгиптяни вірили, що якщо правильно забальзамувати людину, вона житиме вічно.

Нагадаємо 

Археологи в Перу знайшли 14 доінківських мумій.

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