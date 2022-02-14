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Археологи в Перу знайшли 14 доінківських мумій

Археологи в Перу знайшли 14 доінківських мумій

Київ • УНН

 • 28884 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Під час недавнього відкриття група перуанських археологів виявила чотирнадцять доїнських мумій в археологічному комплексі Кахамаркілья. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

Деталі

Комплекс розташований на сході Ліми (Перу - ред.).

Разом з муміями були виявлені предмети, у тому числі керамічні горщики, в'язальне приладдя та кілька інших ботанічних останків.

Археолог Національного університету Сан-Маркос (UNMSM) Йоміра Хуаман відповідає за археологічні розкопки Кахамаркілья. Він розповів, що його команда виявила, шість дитячих мумій. Інші дорослі. Підтверджено, що двоє з них – жінки.

Археологи вважають, що діти та дорослі були принесені в жертву на честь видного діяча місцевої еліти, чию мумію знайшли в кінці 2021 року, щоб вони могли служити акомпанементом у потойбічному житті.

"Андинське суспільство вважало, що після смерті люди не зникають. Смерть була не кінцем, а початком, переходом у паралельний світ, — сказав археолог і професор UNMSM Пітер Ван Дален Луна. — У рамках похоронного обряду на його честь приносили жертву інші люди. Їх ставили біля входу в гробницю, щоб могли супроводжувати його на шляху мертвих".

Мумії були поховані десь між 800 і 1200 роками нашої ери.

Вчені використовуватимуть вуглецевий аналіз, щоб визначити точного віку мумій.

Кахамаркілья була міським центром, де могло проживати від 10 000 до 20 000 осіб. Він був побудований приблизно 200 р. до н.е. і був заселений приблизно до 1500 н.е.

Також усередині гробниці було знайдено скелет андської морської свинки та те, що археологи вважають собакою. У похоронній камері було виявлено сліди кукурудзи та інших овочів.

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