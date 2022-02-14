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Археологи в Перу нашли 14 доинковских мумий

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 февраля. УНН. Во время недавнего открытия группа перуанских археологов обнаружила четырнадцать доинских мумий в археологическом комплексе Кахамаркилья. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

Детали

Комплекс расположен на востоке Лимы (Перу - ред.).

Вместе с мумиями были обнаружены предметы, в том числе керамические горшки, вязальное принадлежности и несколько других ботанических останков.

Археолог Национального университета Сан-Маркос (UNMSM) Йомира Гуаман отвечает за археологические раскопки Кахамаркилья. Он рассказал, что его команда обнаружила, шесть детских мумий. Другие взрослые. Подтверждено, что двое из них - женщины.

Археологи считают, что дети и взрослые были принесены в жертву в честь видного деятеля местной элиты, чью мумию нашли в конце 2021 года, чтобы они могли служить аккомпанементом в загробной жизни.

"Андское общество считало, что после смерти люди не исчезают. Смерть была не концом, а началом, переходом в параллельный мир, — сказал археолог и профессор UNMSM Питер Ван Дален Луна. - В рамках похоронного обряда в его честь приносили жертву другие люди. Их ставили у входа в гробницу, чтобы могли сопровождать его на пути мертвых".

Мумии были захоронены где-то между 800 и 1200 годами нашей эры.

Ученые будут использовать углеродный анализ для определения точного возраста мумий.

Кахамаркилья была городским центром, где могло проживать от 10 000 до 20 000 человек. Он был построен примерно в 200 г. до н. э. и был заселен примерно до 1500 г. н. э.

Также внутри гробницы был найден скелет андской морской свинки и то, что археологи считают собакой. В погребальной камере были обнаружены следы кукурузы и других овощей.

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