В Египте археологи обнаружили находку со средствами для бальзамирования
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Во время раскопок на кладбище Абусир, недалеко от Мемфиса (Египет) археологи обнаружили горшки с “материалами для бальзамирования”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ministry of Tourism and Antiquities.
Детали
Археологами было обнаружено 370 керамических кувшинов, в которых нашли материалы для бальзамирования. Среди них смола, которая была одним из “ингредиентов”, которые хранили удаленные внутренние органы покойника от гниения.
Четыре пустых кувшина, на которых выгравировано имя владельца-это был человек, по имени Вахе ИП Ра-Мари нит (“Вахибре”), который был “сыном госпожи Артуро”.
Отмечается, что кувшины нашли в колодце 5,3 на 5,3 метра на глубине 14 метров.
Добавим
Принадлежности для мумификации было важной частью погребальных ритуалов, ведь обеспечивало хранение тела покойного. Известно, что это делалось для того, чтобы человека приняли в загробной жизни после его смерти. Египтяне верили, что если правильно забальзамировать человека, он будет жить вечно.
Напомним
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