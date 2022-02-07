У США мисливець зловив алігатора вагою понад 400 кг
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. У Флориді (США) мисливець Даг Борріс зловив 80-річного алігатора, який, на думку місцевих, харчувався приватною худобою. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.
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Борріс, автор численних рекордів із риболовлі та полювання, почув від свого знайомого історію про алігатора, який полював на худобу людей. Тому він вирішив зловити хижака. 80-річна тварина, вага якої перевищила 400 кг, а довжина тіла становила 4 м, була вбита пострілом у голову з 7-мм гвинтівки на відстані близько 0,5 км.
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“Я гадки не мав, наскільки великим було його тіло, поки ми повністю не витягли його з озера. Крокодила підозрювали в тому, що він з’їв частину місцевої худоби довкола озера, і це вважалося загрозою”, — розповів Борріс.
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