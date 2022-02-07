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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 60264 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

У США мисливець зловив алігатора вагою понад 400 кг

У США мисливець зловив алігатора вагою понад 400 кг

Київ • УНН

 • 26207 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. У Флориді (США) мисливець Даг Борріс зловив 80-річного алігатора, який, на думку місцевих, харчувався приватною худобою. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.

Деталі

Борріс, автор численних рекордів із риболовлі та полювання, почув від свого знайомого історію про алігатора, який полював на худобу людей. Тому він вирішив зловити хижака. 80-річна тварина, вага якої перевищила 400 кг, а довжина тіла становила 4 м, була вбита пострілом у голову з 7-мм гвинтівки на відстані близько 0,5 км.

Цитата

“Я гадки не мав, наскільки великим було його тіло, поки ми повністю не витягли його з озера. Крокодила підозрювали в тому, що він з’їв частину місцевої худоби довкола озера, і це вважалося загрозою”, — розповів Борріс.

Нагадаємо

Журналісти намагалися записати відео з крокодилом в Австралії, а той з'їв дрон.

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