Журналісти намагалися записати відео з крокодилом в Австралії, а той з'їв дрон

Деталі

Оператор Дейн Херст знімав відео, коли почув жахливий звук крокодила, який із запаморочливою швидкістю клацає щелепами.

Він згадує: "Я встановив дрон над невеликою лагуною в парку Crocodylus, і всі крокодили були дійсно полохливі. Але, зокрема, був один крокодил, який тримався на місці і уважно стежив за дроном. Так що, подумав я, відмінно, я скористаюся цим моментом, крокодил не рухався. Я вирівняв дрон, і коли я робив це, я глянув на лагуну і побачив крокодила, що вийшов з води, і почув гучний звук стискання крокодилячих щелеп".

Херст зрозумів, що сталося найгірше, коли дрона ніде не було видно, і на екрані контролера був порожній екран без зв'язку.

Однак волею долі, дрон через два тижні виявився на березі лагуни, весь в дірках від укусів. І хоча він був пошкоджений і не підлягав ремонту, його карта пам'яті вціліла, що дозволило команді надати неймовірні кадри, представлені нижче.

Snap!



A brand new drone was snatched from the sky by a crocodile clearly unhappy about being filmed.



The drone was being used to film saltwater crocodiles in Darwin, Australia.



Watch more videos here: https://t.co/hhDQuQ1top pic.twitter.com/FdngyGku0Q

— Sky News (@SkyNews) October 1, 2021