Журналисты пытались записать видео с крокодилом в Австралии, а тот съел дрон

Детали

Оператор Дейн Херст снимал видео, когда услышал ужасный звук крокодила, который с головокружительной скоростью щелкает челюстями.

Он вспоминает: "Я установил дрон над небольшой лагуной в парке Crocodylus, и все крокодилы были действительно пугливы. Но, в частности, был один крокодил, который держался на месте и внимательно следил за дроном. Так что, подумал я, отлично, я воспользуюсь этим моментом, крокодил не шевелился. Я выровнял дрон, и когда я делал это, я взглянул на лагуну и увидел крокодила, который вышел из воды, и услышал громкий звук сжатия крокодиловых челюстей".

Херст понял, что случилось самое худшее, когда дрона нигде не было видно, и на экране контроллера был пустой экран без связи.

Однако волею судьбы, дрон через две недели оказался на берегу лагуны, весь в дырках от укусов. И хотя он был поврежден и не подлежал ремонту, его карта памяти уцелела, что позволило команде предоставить невероятные кадры, представленные ниже.

Snap!



A brand new drone was snatched from the sky by a crocodile clearly unhappy about being filmed.



The drone was being used to film saltwater crocodiles in Darwin, Australia.



Watch more videos here: https://t.co/hhDQuQ1top pic.twitter.com/FdngyGku0Q

- Sky News (@SkyNews) October 1, 2021