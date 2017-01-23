У справі про події у Княжичах очікується обвинувачення посадовцям столичної поліції - А.Геращенко

"За моєю інформацією, так, прокуратура буде пред'являти обвинувачення кільком посадовим особам київської міської поліції, це буде звинувачення в халатності, в тому, що вони не виконали ті свої службові інструкції, які повинні були виконати", - сказав А.Геращенко.

З його слів, вирок суду винним у справі, ймовірно, буде винесено до кінця 2017 року.

"Щоб кожен громадянин зрозумів, що суспільство має тоді, коли буде розгляд суду, прочитати вирок суду. В кінцевому підсумку буде вирок суду особам, що будуть визнані винними у недбалості, в тому, що не передбачили. У цьому вироку суду суд повинен виписати всі деталі – хто де стояв, хто що повинен був зробити, хто що не зробив і так далі, що буде, я думаю, до кінця цього року, не раніше", - додав нардеп.

Як повдіомляв УНН, 4 грудня 2016 року у селищі Княжичі Броварського району на Київщині сталася стрілянина між співробітниками поліції, в результаті якої загинули 5 правоохоронців.

Нагадаємо, зі слів А.Геращенка, 20 посадовців Нацполіції притягли до відповідальності після подій у Княжичах.

У поліції повідомили, що за результатами розслідування інциденту в Княжичах звільнено сімох правоохоронців, стосовно ще 9 поліцейських застосовано дисциплінарні стягнення.