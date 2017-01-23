По делу о событиях в Княжичах ожидается обвинение должностным лицам столичной полиции - А.Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Прокуратура будет предъявлять обвинения нескольким должностным лицам Киевской городской полиции по делу о событиях в Княжичах, где пострадали полицейские, это будет обвинение в халатности. Об этом сообщил народный депутат Антон Геращенко в эфире "112 Украина", передает УНН.
"По моей информации, да, прокуратура будет предъявлять обвинения нескольким должностным лицам Киевской городской полиции, это будет обвинение в халатности, в том, что они не выполнили те свои служебные инструкции, которые должны были выполнить", - сказал А.Геращенко.
По его словам, приговор суда виновным по делу, вероятно, будет вынесен до конца 2017 года.
"Чтобы каждый гражданин понял, что общество должно тогда, когда будет рассмотрение суда, прочитать приговор суда. В конечном итоге будет приговор суда лицам, которые будут признаны виновными в халатности, в том, что не предусмотрели. В этом приговоре суда суд должен выписать все детали - кто где стоял, кто что должен был сделать, кто еще не сделал и так далее, что будет, я думаю, до конца этого года, не раньше", - добавил нардеп.
Как сообщал УНН, 4 декабря 2016 г. в поселке Княжичи Броварского района Киевской области произошла перестрелка между сотрудниками полиции, в результате которой погибли 5 правоохранителей.
Напомним, по словам А.Геращенка, 20 должностных лиц Нацполиции привлекли к ответственности после событий в Княжичах.
В полиции сообщили, что по результатам расследования инцидента в Княжичах уволены семь стражей порядка, в отношении еще 9 полицейских применили дисциплинарные взыскания.