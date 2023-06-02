У соборі Святого Петра чоловік роздягнувся на знак протесту проти війни в Україні - ЗМІ

Деталі

Побачивши такий протест, присутні разом з деякими жандармами негайно втрутилися і змусили чоловіка знову одягнутись, доставивши його до жандармерії для допиту та ідентифікації.

Причини такого жесту, як повідомляється, мабуть, пов’язані з війною в Україні, враховуючи те, що чоловік сказав, що страждає за дітей, які гинуть під російськими бомбами. Як стало відомо, автор такого жесту страждав від сильної депресії, аж до того, що продовжував завдавати собі мікрорани нігтями.

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Доповнення

У храмі таке відбувається не вперше. Раніше новина, що у 2016 році там серед туристів блукав голий чоловік і з рюкзаком на плечах, облетіла світ.

Персону винуватця інциденту вдалось встановити, він виявився безхатченком із психічними розладами і був госпіталізований у психіатричне відділення лікарні Санто-Спіріто.