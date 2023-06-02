В соборе Святого Петра мужчина разделся в знак протеста против войны в Украине - СМИ

Детали

Увидев такой протест, присутствующие вместе с некоторыми жандармами немедленно вмешались и заставили мужчину снова одеться, доставив его в жандармерию для допроса и идентификации.

Причины такого жеста, как сообщается, по-видимому, связаны с войной в Украине, учитывая то, что мужчина сказал, что страдает за детей, которые погибают под российскими бомбами. Как стало известно, автор такого жеста страдал от сильной депрессии, вплоть до того, что продолжал наносить себе микрораны ногтями.

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Дополнение

В храме такое происходит не впервые. Ранее новость, что в 2016 году там среди туристов бродил голый мужчина и с рюкзаком на плечах, облетела мир.

Личность виновника инцидента удалось установить, он оказался бездомный с психическими расстройствами и был госпитализирован в психиатрическое отделение больницы Санто-Спирито.