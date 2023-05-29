В Італії школярка поранила вчительку мисливським ножем та розмахувала іграшковим пістолетом у класі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. У понеділок в одному із класів середньої школи в передмісті Мілана учениця поранила свою вчительку мисливським ножем і розмахувала чимось на зразок іграшкового пістолета, передає УНН.
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Пізніше однокласники розповіли, що 16-річна дівчинка раптово встала невдовзі після початку занять у місті Аббіатеграссо і напала на вчительку ззаду на руку та голову, повідомило італійське інформаційне агентство ANSA. За повідомленнями ЗМІ, коли нападниця махнула пістолетом на своїх однокласників, учні вибігли із кімнати.
Поліція повідомила державному телебаченню, що коли вони увійшли до кімнати, підліток сиділа на підлозі, в класі нікого не було, і вона не чинила опору затриманню. Згідно з фотографіями, опублікованими поліцією, закривавлений ніж та пістолет лежали на блокноті та на столі.
За повідомленнями ЗМІ, 51-річна учителька втратила багато крові та була госпіталізована, також страждаючи від шоку. Школярку доставлено до психіатричного відділення лікарні з підозрою на завдання собі тілесних ушкоджень.
Директор Мікеле Раффаелі повідомив журналістам, що учениця мала проблеми з навчанням, а її батьків викликали на зустріч з адміністрацією школи, заплановану на вівторок.
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